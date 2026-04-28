وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث في برلين تطوير التعاون مع ألمانيا 

برلين-سانا

التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في برلين، بمستشار السياسة الخارجية للمستشار الاتحادي الألماني غونتر ساوتر وبحث معه تطوير التعاون بين البلدين.

وجرى اللقاء بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري.