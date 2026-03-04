المباشرة باستجرار النفط الخام من حقول الحسكة

الحسكة-سانا

باشرت الشركة السورية للبترول، عملية استجرار النفط الخام من حقول رميلان والسويدية، وعدد من الحقول الأخرى في محافظة الحسكة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة، وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة يوسف قبلاوي في منشور عبر قناة الشركة على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن الكميات المستجرة ستُوظف في دعم عمليات التكرير والإنتاج، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمدادات النفطية.

وأشار قبلاوي في هذا الإطار، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار متكامل لإعادة تنشيط الحقول وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف في سياق متصل: إن الشركة تعمل بالتوازي على تأهيل الحقول وزيادة إنتاجها من خلال اتفاق مع شركة أمريكية عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل الحقول، وفق معايير فنية وتشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وتعد محافظة الحسكة من أبرز مناطق إنتاج النفط في سوريا، وتضم عدداً من الحقول المهمة وفي مقدمتها حقلا رميلان والسويدية، اللذان يشكلان جزءاً رئيسياً من منظومة الإنتاج النفطي في البلاد.

وتسعى الجهات المعنية في المرحلة الحالية إلى إعادة تشغيل هذه الحقول وتأهيل بنيتها التحتية وزيادة إنتاجها، بهدف دعم قطاع الطاقة وتحسين الإمدادات النفطية اللازمة لتشغيل المصافي وتلبية احتياجات السوق المحلية.