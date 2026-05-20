الصين تتعاون مع الولايات المتحدة على خفض متبادل للرسوم الجمركية

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفضٍ للرسوم الجمركية يطال سلعاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إنّ الجانبين اتفقا من حيث المبدأ تحت رعاية مجلس تجاري أُنشئ بعد القمة الأخيرة للرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على مناقشة إطار عمل لخفض رسوم جمركية متبادلة على سلع بقيمة 30 مليار دولار أو أكثر لكل جانب”.

كما أعلنت الوزارة أنها ستعيد تسجيل بعض مصدري لحوم الأبقار الأميركية، بعد توقف تسجيلهم العام الماضي خلال ذروة التوترات مع واشنطن.

وفي تأكيدٍ لنتيجة أخرى من نتائج قمة شي-ترامب، ذكرت الوزارة أن الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينغ الأميركية العملاقة لصناعة الطيران.

أما في ما يتعلق بالمعادن النادرة، وهو مجال تُهيمن عليه الصين، فاكتفت الوزارة بالقول إن “الجانبين سيتعاونان لدراسة المخاوف المشروعة لكل طرف وحلّها”.

وكانت الولايات المتحدة والصين، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، أمضتا معظم العام الماضي في حرب تجارية قاسية، إلى أن توصلتا إلى اتفاق خلال لقاء بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في تشرين الأول الماضي.

كما أبرمت البلدان اتفاقات تجارية عدة خلال قمة عقدت بين الرئيسين ترامب وشي الأسبوع الماضي.