قطر للطاقة تعلن حالة “القوة القاهرة” في بعض عقود الغاز المسال

الدوحة-سانا

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، حالة “القوة القاهرة” في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال مع عدد من الدول إثر اعتداءات إيرانية على منشآتها.

ونقل موقع الجزيرة نت عن الشركة قولها: إنه “تم إعلان حالة القوة القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين”.

وأضافت: إنها تواصل تقييم الأثر الكامل للأحداث الأخيرة على العمليات، كما أنها تقيّم الأثر والجدول الزمني لإصلاح المنشآت المتضررة.

وأشارت الى أن هجمات صاروخية استهدفت مركز رأس لفان الإنتاجي التابع للشركة يومي الـ 18 والـ 19 من آذار، ما تسبب في أضرار جسيمة شملت تضرر وحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وأخرى لتحويل الغاز إلى سوائل.

ويُقصد بحالة “القوة القاهرة” مادة قانونية توجد في العقود (وخاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد)، تسمح للطرف المورّد “قطر للطاقة” بإعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها) دون دفع غرامات مالية.