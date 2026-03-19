اعتداءات إيران على منشآت الطاقة في الخليج تهدد بإشعال أزمة طاقة عالمية

عواصم-سانا

تجاوزت الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ساحات المواجهة التقليدية لتطال البنية التحتية لمنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يعتمد عليها العالم في تأمين احتياجاته من النفط والغاز.

ومع اتساع رقعة الاعتداءات لتشمل قطر والإمارات والسعودية والكويت، ارتفعت المخاوف من أن يتحول التصعيد العسكري إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.

قطر: رأس لفان في قلب العاصفة

ففي قطر كانت مدينة رأس لفان الصناعية أكبر مركز لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم من أبرز الأهداف، حيث تعرضت لاعتداءين إيرانيين متتاليين خلّفا أضراراً كبيرة في منشآت الغاز.

وأكدت قطر للطاقة أن فرق الطوارئ سيطرت على الحرائق دون تسجيل إصابات، لكنها أشارت إلى خسائر واسعة في البنية التحتية.

وردّت الدوحة بإجراءات دبلوماسية حازمة، شملت طرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية، معتبرةً الهجوم انتهاكاً صارخاً للسيادة، وتهديداً للأمن الطاقي العالمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: “إن استهداف منشآت الطاقة خطوة خطيرة وغير مسؤولة، ويمثل تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها”.

ترامب يلوّح برد “غير مسبوق”

ولم يتأخر الرد الأمريكي على استهداف إيران للمنشأة النفطية القطرية، حيث كتب الرئيس دونالد ترامب على منصته تروث سوشال محذراً: “إذا قررت إيران برعونة مهاجمة دولة بريئة مثل قطر مجدداً، فإن الولايات المتحدة، بمساعدة إسرائيل أو بدونها، ستقوم بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي للغاز بأكمله بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل”.

وامتدت الاعتداءات الإيرانية لتشمل دولاً خليجية أخرى:

الإمارات: استهدفت طائرات مسيرة منشأة “حبشان” للغاز وحقل “باب” النفطي، لكن الدفاعات الجوية الإماراتية نجحت في اعتراضها من دون وقوع إصابات، في حين تم تعليق العمليات مؤقتاً في بعض المنشآت.

السعودية: اعترضت الدفاعات الجوية أربعة صواريخ باليستية فوق الرياض، وخمس مسيّرات في المنطقة الشرقية، إضافة إلى إسقاط صاروخ ومسيّرة استهدفا ميناء ينبع ومصفاة “سامرف”.

الكويت: اندلعت حرائق محدودة في مصفاتي ميناءي عبد الله والأحمدي، نتيجة اعتداءات بمسيّرات من دون وقوع إصابات.

الأسواق العالمية تهتز

وأدت هذه الاعتداءات إلى صدمة في أسواق الطاقة، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وتهديد إيران المتكرر بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، حيث قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 35%، وبلغ عقد “تي تي إف” الهولندي 74 يورو، بينما ارتفع خام برنت 10% إلى 119.13 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى 98.81 دولاراً.

وحذّر محللون من أن استمرار التصعيد قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع لمستويات قياسية، ما قد يفاقم التضخم العالمي ويبطئ النمو الاقتصادي، بينما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق من استهداف إيران لمنشآت الطاقة، ودعتا إلى احترام القانون الدولي وحماية البنى التحتية الحيوية.

تضع الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في الخليج العربي المنطقة والعالم أمام لحظة مفصلية، ومشهد متسارع تتداخل فيه الحسابات الجيوسياسية مع أمن الطاقة العالمي، فبينما تؤكد دول الخليج حقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها الطاقي، يحذر مراقبون من أن أي توترات إقليمية ستتسبب بأزمة طاقة عالمية ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، في وقت لا يزال الاقتصاد الدولي يعاني من تبعات أزمات سابقة.