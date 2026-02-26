مسؤولة أوروبية: تركيا أظهرت أداء متميزاً في مجال الطاقة المتجددة

أنقرة-سانا

أكد اتحاد صناعة طاقة الرياح الأوروبي”Wind Europe” ويند يوروب “أن تركيا أظهرت أداء متميزاً في مجال الطاقة المتجددة، واحتلت المرتبة الثانية أوروبياً في هذا المجال.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئيسة التنفيذية للاتحاد “تين فان دير ستراتن”: إن “تركيا احتلت المرتبة الثانية أوروبياً العام الماضي بعد ألمانيا، بتوليد أكثر من 2142 ميغاواط من القدرة المركبة الإضافية”، لافتة إلى أن “تركيا أظهرت أداء متميزاً في هذا المجال بتشغيل أكثر من 2 غيغاواط من الطاقة المجددة.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن “النتيجة المبهرة التي حققتها تركيا لا تعد مؤشراً على النمو القوي فحسب، بل تمثل أيضاً أعلى توليد سنوي للطاقة المتجددة حققته تركيا على الإطلاق”.

ولفتت فان دير ستراتن إلى أن “نجاح تركيا يبرهن على الزخم الذي تبديه في مجال الطاقة المتجددة”، موضحة أن ذلك “يعزز مكانتها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن “التعاون في قطاع طاقة الرياح بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أرسى روابط متينة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار وسلاسل التوريد”.

وحول استضافة تركيا مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31 )، أعربت فان دير ستراتن عن تطلعها لذلك، مشيرة إلى أن الاطلاع على بيانات الرياح التركية لعام 2025 يعزز الثقة في ترؤس أنقرة للمؤتمر.

وتستضيف تركيا ما بين الـ9 والـ20 من تشرين الثاني المقبل، (كوب31).

وتعد مؤتمرات الأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنوياً لمناقشة خفض الانبعاثات وسياسات التكيف والتمويل المناخي وآليات الخسائر والأضرار وأسواق الكربون إلى جانب رسم قواعد تنفيذ اتفاق باريس، ما يمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية على خريطة السياسات المناخية العالمية.