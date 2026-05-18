أسهم أوروبا تتراجع وسط هيمنة مخاوف التضخم على الأسواق

‎ ‎

لندن-سانا‏

‎ ‎

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار موجة البيع في ‏سوق السندات، في حين استمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم مع عدم ‌وجود أيّ مؤشرات على ‏التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران‎.‎

‎ ‎

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بواقع 0.7 ‌‏% إلى 602.52 نقطة، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي ‏على انخفاض أيضاً، وتراجع المؤشر داكس الألماني ⁠0.5 %، وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي1%‌‎.‎

‎ ‎

ولم تتمكن أسهم أوروبا، مع اعتماد المنطقة على ⁠واردات النفط، من العودة إلى مستويات ما قبل ‏الحرب، في حين انتعشت المؤشرات العالمية بفضل التفاؤل المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي‎.‎

‎ ‎

وفي التعاملات المبكرة، انخفض ⁠سهم أسترازينيكا 0.8 %، وحصل دواء لحالات ارتفاع ضغط ‏الدم تنتجه الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية‎.‎

‎ ‎

في حين ارتفع سهم ⁠شركة سونوفا 4.1 % بعد أن توقعت أكبر شركة لتصنيع أجهزة السمع في ‏العالم ارتفاع المبيعات والأرباح للسنة المالية 2026-2027.

وفي ظل فشل الولايات المتحدة وإيران بالتوصل إلى تسوية للحرب بينهما استمر إغلاق مضيق ‏هرمز الحيوي، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إذكاء المخاوف المتعلقة بالتضخم والرهانات على ‏رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية‎.‎