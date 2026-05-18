أسهم أوروبا تتراجع وسط هيمنة مخاوف التضخم على الأسواق

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار موجة البيع في سوق السندات، في حين استمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم مع عدم وجود أيّ مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بواقع 0.7 % إلى 602.52 نقطة، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض أيضاً، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.5 %، وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي1%.
ولم تتمكن أسهم أوروبا، مع اعتماد المنطقة على واردات النفط، من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، في حين انتعشت المؤشرات العالمية بفضل التفاؤل المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي التعاملات المبكرة، انخفض سهم أسترازينيكا 0.8 %، وحصل دواء لحالات ارتفاع ضغط الدم تنتجه الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
في حين ارتفع سهم شركة سونوفا 4.1 % بعد أن توقعت أكبر شركة لتصنيع أجهزة السمع في العالم ارتفاع المبيعات والأرباح للسنة المالية 2026-2027.
وفي ظل فشل الولايات المتحدة وإيران بالتوصل إلى تسوية للحرب بينهما استمر إغلاق مضيق هرمز الحيوي، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إذكاء المخاوف المتعلقة بالتضخم والرهانات على رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية.