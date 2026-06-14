بدء بناء أكبر ناقلة غاز طبيعي مسال في العالم لصالح شركة ‏قطرية ‏

الدوحة-سانا
بدأت شركة هودونغ تشونغهوا الصينية أعمال بناء أول ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال من طراز “QC-Max” لصالح شركة قطر للطاقة، بسعة قياسية تبلغ 271 ألف متر مكعب، لتصبح أكبر ناقلة غاز طبيعي مسال في العالم من حيث القدرة الاستيعابية.
وذكرت شبكة سي أن بي سي الاقتصادية أن المشروع يأتي ضمن عقد يشمل بناء 24 ناقلة من الطراز ذاته، في إطار استراتيجية قطر للطاقة الرامية إلى توسيع أسطولها البحري إلى 128 ناقلة، دعماً لمشروعات توسعة حقل الشمال وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال.
ومن المقرر تسليم أولى هذه الناقلات خلال النصف الأول من عام 2028، فيما تُقدر تكلفة بناء الناقلة الواحدة بنحو 333 مليون دولار.
وتتميز ناقلات “QC-Max” بتقنيات تشغيل متطورة وصديقة للبيئة، تشمل أنظمة دفع ثنائية الوقود وتقنيات إعادة إسالة الغاز، إلى جانب حلول هندسية تسهم في تقليل الاحتكاك وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة أثناء التشغيل.
كما تعتمد الناقلات على تقنيات حديثة للحد من فقدان الغاز الطبيعي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية ويعزز استدامة عمليات نقل الغاز المسال.