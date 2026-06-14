بدء بناء أكبر ناقلة غاز طبيعي مسال في العالم لصالح شركة ‏قطرية ‏

الدوحة-سانا‌‎ ‎

بدأت شركة هودونغ تشونغهوا الصينية أعمال بناء أول ناقلة ‏عملاقة للغاز الطبيعي المسال من طراز‎ “QC-Max” ‎لصالح ‏شركة قطر للطاقة، بسعة قياسية تبلغ 271 ألف متر مكعب، ‏لتصبح أكبر ناقلة غاز طبيعي مسال في العالم من حيث القدرة ‏الاستيعابية‎.‎

وذكرت شبكة سي أن بي سي الاقتصادية أن المشروع يأتي ‏ضمن عقد يشمل بناء 24 ناقلة من الطراز ذاته، في إطار ‏استراتيجية قطر للطاقة الرامية إلى توسيع أسطولها البحري إلى ‌‏128 ناقلة، دعماً لمشروعات توسعة حقل الشمال وتعزيز ‏قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي ‏المسال‎.‎

ومن المقرر تسليم أولى هذه الناقلات خلال النصف الأول من ‏عام 2028، فيما تُقدر تكلفة بناء الناقلة الواحدة بنحو 333 ‏مليون دولار‎.‎

وتتميز ناقلات‎ “QC-Max” ‎بتقنيات تشغيل متطورة وصديقة ‏للبيئة، تشمل أنظمة دفع ثنائية الوقود وتقنيات إعادة إسالة الغاز، ‏إلى جانب حلول هندسية تسهم في تقليل الاحتكاك وتحسين كفاءة ‏استهلاك الطاقة أثناء التشغيل‎.‎

كما تعتمد الناقلات على تقنيات حديثة للحد من فقدان الغاز ‏الطبيعي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع المعايير ‏البيئية الدولية ويعزز استدامة عمليات نقل الغاز المسال.