مباحثات سورية مصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين

photo 2026 03 25 17 42 00 مباحثات سورية مصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في مقر الوزارة بدمشق اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى سوريا أسامة خضر، سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

photo 2026 03 25 17 42 32 مباحثات سورية مصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين

وتناول الطرفان خلال اللقاء فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى سبل تطوير التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الشعار أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمخرجات الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي عُقد في دمشق بتاريخ12-1-2026 والذي ركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

