وزير المالية: نتابع شكاوى العاملين حول تأخر الرواتب ونعمل على معالجة الأسباب جذرياً

دمشق-سانا

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الوزارة تتابع باهتمام كبير الشكاوى الواردة من العاملين في الدولة حول تأخر صرف الرواتب، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات محقة ومفهومة تماماً.

وأوضح برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية هي جهة منفذة للصرف، وتقوم بصرف الرواتب استناداً إلى الجداول التي تردها من الجهات العامة، مبيناً أن جزءاً من التأخير يعود إلى تأخر بعض الجهات في رفع جداول العاملين ضمن المهل المحددة.

وبين برنية أن الوزارة أصدرت أمس تعميماً يلزم جميع الجهات العامة بالإسراع في إرسال قوائم رواتب شهر نيسان، بما يضمن صرف الرواتب في موعدها دون أي تأخير، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في الإعلان عن الجهات التي تتأخر في رفع بياناتها.

وأشار وزير المالية إلى أن ملف الرواتب يرتبط أيضاً بتحديات تقنية ومصرفية خارجة عن إرادة الوزارة، وتتطلب حلولاً مستدامة يجري العمل عليها بالتوازي.

وشدد برنية على أن الوزارة عازمة على معالجة جميع أسباب التأخير من جذورها، بما يضمن صرف رواتب العاملين والمتقاعدين بانتظام وفي مواعيد ثابتة، إضافة إلى توطين الرواتب ضمن النظامين المالي والمصرفي، وتطوير خدمات خاصة لكبار السن من المتقاعدين.

وشهدت رواتب العاملين عن شهر آذار تأخراً في الصرف، نتيجة عوامل تقنية ومصرفية مرتبطة بأنظمة التحويل والدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى العاملين حول تأخر استلام مستحقاتهم.