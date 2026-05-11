صادرات ألمانيا إلى الشرق الأوسط تسجل هبوطاً حاداً جراء الحرب

برلين-سانا

كشفت بيانات أولية صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء اليوم الإثنين، أن الصادرات الألمانية إلى دول الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً كبيراً، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أن الصادرات إلى قطر انخفضت بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى نحو 54 مليون يورو، والكويت 58 بالمئة إلى 44 مليون يورو، والإمارات 38 بالمئة إلى 582 مليون يورو، وسلطنة عُمان 17 بالمئة إلى أقل من 45 مليون يورو، والبحرين 64 بالمئة إلى 14.2 مليون يورو، فيما انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة طفيفة نسبياً بلغت أكثر من 13 بالمئة لتصل إلى 643 مليون يورو.

وبذلك، بلغت قيمة الصادرات الألمانية نحو 1.5 مليار يورو في آذار، أي أقل بنحو 757 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

بدوره، أوضح خبير في وكالة ترويج الاستثمار الألمانية بيتر شميتز، أن هذا التراجع يعود إلى تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في المنطقة، إضافة إلى إغلاق إيران مضيق هرمز، ما انعكس سلباً على حركة التجارة في المنطقة.

وشهد مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق، مع تراجع حركة الملاحة، وإيقاف أنظمة تتبع عدد من ناقلات النفط لتجنب الاستهداف.