انطلاق الأعمال التحضيرية لمعرض ومؤتمر “آيريكس 2026” في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت الأعمال التحضيرية، لإقامة النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي، للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات “آيريكس 2026″، الذي تنظمه الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات، خلال الفترة من ال6 إلى ال8 من آب المقبل على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وأوضح المدير العام للشبكة حسام الرئيس في تصريح لـ سانا، أن “آيريكس 2026” يمثل منصة متخصصة، لعرض المشاريع العقارية والأفكار الاستثمارية، ويسهم في بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الفاعلة في قطاعات التطوير العقاري، والهندسة والإنشاءات.

كما يهدف المعرض وفق المدير العام للشبكة، إلى توفير مساحة للتواصل المباشر بين المستثمرين، والشركات والجهات التمويلية والقانونية، من خلال المعرض والفعاليات المرافقة، التي تتضمن اجتماعات أعمال، وجلسات حوارية، تناقش أحدث التوجهات في هذا القطاع.

وتابع في هذا السياق: إقامة المعرض تتيح استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين، ولا سيما المغتربين السوريين، والزوار العرب والأجانب، إلى جانب المستثمرين المحليين، ما يعزز فرص الاطلاع على المشاريع المطروحة، واستكشاف آفاق الاستثمار في السوق العقاري السوري.

ومن المتوقع أن يشهد “آيريكس 2026” مشاركة إقليمية ودولية إلى جانب المشاركات المحلية، مع عرض مشاريع وفرص استثمارية من عدة دول.

ويتضمن المعرض كذلك توزيع جوائز “آيريكس” التقديرية لعام 2026، التي تمنح تقديراً لإنجازات المختصين، والشركات في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية، والتطوير المعماري والخدمات القانونية، والمالية والاستثمار العقاري.

يذكر أن النسخة الأولى من ملتقى “آيريكس 2025” أقيمت في تشرين الثاني الماضي بدمشق برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبمشاركة عربية ودولية، وشهدت تنظيم جلسات حوارية تخصصية ومشاركة مئات الشخصيات والخبراء وممثلي الشركات.

وتعد الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات مجموعة متخصصة في تنظيم الفعاليات والإعلام والتسويق، تأسست عام 2005 بدمشق، وتهدف إلى دعم بناء شبكات العلاقات المهنية، وتوفير منصات تواصل للمتخصصين والخبراء وصناع القرار.