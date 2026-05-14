الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية جديدة

نيويورك-سانا

أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك للأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، عند مستوى قياسي جديد مدعومين بأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد احتمالات التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسته النقدية التقييدية في المستقبل المنظور.

وذكرت وكالة رويترز أن أسهم ست من الشركات السبع الكبرى ذات رؤوس الأموال الضخمة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أغلقت على مكاسب قوية.

ووفق تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية، قفزت أسعار المنتجين 1.4 بالمئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية في أربع سنوات، مدفوعة بانقطاع إمدادات النفط الخام بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7444.14 نقطة، مرتفعاً بـ 43.18 نقطة، كما أغلق مؤشر ناسداك المجمع عند 26404.74، مرتفعاً بـ 316.54 نقطة، بينما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 49693.63، منخفضاً 66.93 نقطة.



وتتنقل أنظار المستثمرين بحذر بين مؤشرات الأسهم في البورصات العالمية والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران التي تلقي بظلالها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر العالم.