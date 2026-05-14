هيئة بريطانية: احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية قرب مضيق هرمز.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: ” إنّها “تلقّت بلاغاً عن حادثة وقعت على بُعد 38 ميلاً بحرياً شمال شرق الفجيرة في الإمارات، حيث تم احتجاز سفينة من جانب أفراد غير مُصرح لهم أثناء رسوها، ويتم اقتيادها حالياً إلى المياه الإقليمية الإيرانية”.



وأغلقت طهران مضيق هرمز عملياً منذ بدء الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ 28

من شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين، تعرّضت سفن بعضها تجاري، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء محاولتها المرور.



ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ الثامن من نيسان الماضي، لم تُحلّ أزمة المضيق الحيوي للشحن وإمدادات الطاقة، وأضيف إليها حصار واشنطن موانئ إيران.



ورصدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عشرات الحوادث التي تخللها إطلاق القوات الإيرانية مقذوفات نحو السفن في مضيق هرمز.

وكانت الهيئة حذرت في وقت سابق خلال الشهر الجاري من أنّ مستوى التهديد الأمني البحري في ⁠مضيق هرمز لا يزال حرجاً، بسبب “العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة”.