هيئة تطوير الغاب بريف حماة تبدأ بيع الغراس الحراجية

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بريف حماة اليوم الثلاثاء، بيع وتوزيع الغراس الحراجية للموسم الجاري 2025-2026، ضمن مشتل تل سلحب الحراجي.

وأوضح رئيس فرع أملاك الدولة والحراج في منطقة الغاب جهاد سلامة في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المشتل يبيع الغراس للراغبين بالأسعار المحددة من وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه من الأصناف الحراجية المتوفرة لدى المشتل، البطم الفلسطيني، والسرو، والخرنوب، والغار، والكينا، وسعر الغرسة ذات الكيس الصغير 40 ليرة، والمتوسط 55 ليرة، والكبير 75.

وأضاف: إن عملية البيع تهدف لتلبية احتياجات الأهالي، وزيادة الغطاء النباتي، وإعادة إحياء الثروة الحراجية، التي تدهورت جراء الحرائق والتعديات خلال السنوات الأخيرة.

وينتج مشتل تل سلحب الحراجي التابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب مختلف الأنواع الحراجية المضمونة، والمقاومة للظروف الطبيعية.