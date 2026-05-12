السورية للبترول توقع مذكرة تفاهم مع “كونيكو فيلبس” و”توتال إنرجيز” و”قطر ‏للطاقة” ‏

الدوحة-سانا
ضمن جهود تطوير قطاع البترول السوري وتعزيز فرص الاستثمار في مجال الاستكشاف البحري، وقّعت الشركة السورية للبترول SPC ممثلة برئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع كل من كونيكو فيلبس الأمريكية وتوتال إنرجيز الفرنسية وقطر للطاقة القطرية، وذلك لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
وذكرت الشركة السورية للبترول عبر قناتها على التلغرام أن مذكرة التفاهم تنص على قيام الطرف الثاني بإجراء الدراسات الفنية اللازمة، ووضع برنامج العمل وصياغة عقد الاستكشاف بما يمهد للانتقال إلى مراحل تنفيذية متقدمة في أعمال الاستكشاف البحري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الشركة السورية للبترول نحو توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.