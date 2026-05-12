السورية للبترول توقع مذكرة تفاهم مع “كونيكو فيلبس” و”توتال إنرجيز” و”قطر ‏للطاقة” ‏

الدوحة-سانا

ضمن جهود تطوير قطاع البترول السوري وتعزيز فرص الاستثمار في مجال ‏الاستكشاف البحري، وقّعت الشركة السورية للبترول ‏SPC‏ ممثلة برئيسها التنفيذي ‏يوسف قبلاوي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع كل من كونيكو فيلبس الأمريكية ‏وتوتال إنرجيز الفرنسية وقطر للطاقة القطرية، وذلك لاستكشاف النفط والغاز في ‏المياه الإقليمية السورية.

‏وذكرت الشركة السورية للبترول عبر قناتها على التلغرام أن مذكرة التفاهم تنص ‏على قيام الطرف الثاني بإجراء الدراسات الفنية اللازمة، ووضع برنامج العمل ‏وصياغة عقد الاستكشاف بما يمهد للانتقال إلى مراحل تنفيذية متقدمة في أعمال ‏الاستكشاف البحري.‏

‏وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الشركة السورية للبترول نحو توسيع آفاق ‏التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات ‏الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة، وتعزيز ‏فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.‏

