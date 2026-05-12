ارتفاع أسعار النفط مع استمرار مخاوف الإمدادات

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف إزاء الإمدادات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 30 سنتاً، أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 104.51 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً، أو 0.32، ليصل إلى 98.38 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد)، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “ما دامت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران غير حاسمة وظلت التدفقات الفعلية عبر مضيق هرمز مقيدة، فمن المتوقع أن تظل الأسعار فوق 100 دولار”.