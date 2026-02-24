اتحاد غرف التجارة السورية يبحث التحضيرات لمعرض”ناس تكس 2026″ الدولي في دمشق

دمشق-سانا

بحث اتحاد غرف التجارة السورية، خلال اجتماعٍ عقده اليوم الإثنين، التحضيرات الخاصة بمعرض سوريا الدولي “ناس تكس 2026″، الذي سيقام برعاية الرئيس أحمد الشرع، خلال الفترة من ال 1 وحتى ال 4 من نيسان المقبل، في مدينة المعارض بدمشق.

وتناول الاجتماع، الذي جرى في مقر الاتحاد، آليات تعزيز حضور المعرض وتوسيع نطاق المشاركة فيه، من خلال تطوير برامج الاستقطاب وتفعيل قنوات التواصل مع الشركات المحلية والدولية، إضافةً إلى بحث سبل دعم التجار والصناعيين وتمكينهم من عرض أحدث منتجاتهم وتقنياتهم.

كما تناولت المناقشات أهمية توفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن نجاح الفعاليات المرافقة للمعرض، بما في ذلك ورش العمل والندوات المتخصصة.

ولفت الاتحاد إلى أهمية المعرض في تطوير قطاع النسيج، وضرورة تحديث الآلات وتعزيز الخبرات المحلية، باعتباره منصة وطنية متكاملة تجمع بين الزراعة والصناعة والتجارة، وتستقطب مشاركات واسعة محلية ودولية، مؤكداً استعداده للتعاون المباشر مع اللجنة المنظمة، وتقديم كل ما يلزم لضمان نجاح المعرض، بما في ذلك توجيه الدعوات وتخصيص نقطة اتصال دائمة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.

يذكر أن المعرض سيعرض أحدث المنتجات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي، بدءاً من الأقمشة والمفروشات والستائر والأثاث، مروراً بآلات ومعدات تصنيع النسيج والخيوط والمواد الخام، وصولاً إلى حلول التحول الرقمي والتقنيات الصناعية المتقدمة.

كما سيتضمن المعرض قسماً مخصصاً لريادة الأعمال، يتيح للشباب عرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة، كما سيتم خلال المعرض تقديم عرض لمعمل متكامل بكامل معداته، يتيح للزوار التعرف عملياً على مراحل الإنتاج وتقنيات التشغيل الحديثة ضمن بيئة واقعية.