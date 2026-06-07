مقتل صياد أسترالي في ثالث هجوم قاتل لأسماك القرش خلال شهر

كانبرا-سانا
لقي صياد أسماك بالرمح حتفه يوم أمس السبت، إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة السواحل الأسترالية، في حادثة تعد الثالثة من نوعها خلال أربعة أسابيع فقط.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة الأسترالية قولها في بيان: “إن الضحية، البالغ من العمر 35 عاماً، كان يمارس الصيد بالرمح برفقة عائلته قبالة جزيرة ”مايكلماس” القريبة من مدينة ألباني الساحلية في ولاية غرب أستراليا، عندما باغتته سمكة قرش يرجح أن تكون من نوع “القرش الأبيض الكبير” ويصل طولها إلى نحو 4.5 أمتار”.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل الصياد على وجه السرعة عبر قارب إلى شواطئ المدينة، حيث كانت الطواقم الطبية بانتظاره، إلا أن جهود إنعاشه لم تنجح نتيجة خطورة الإصابات التي تعرض لها.
وتأتي هذه الحادثة لتسجل تصاعداً غير معتاد في معدل الهجمات الفتاكة، في بلد يشهد عادةً متوسطاً لا يتجاوز ثلاث وفيات سنوياً بسبب أسماك القرش على مدار العقود الأخيرة.
وكانت السواحل الأسترالية شهدت حالتي وفاة مماثلتين مؤخراً، الأولى في الرابع والعشرين من أيار الماضي إثر مقتل صياد يبلغ من العمر 39 عاماً في هجوم لقرش الثور عند الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، والثانية في السادس عشر من الشهر ذاته إثر هجوم لقرش أبيض أودى بحياة صياد آخر يبلغ من العمر 38 عاماً بالقرب من جزيرة “روتنيست”.