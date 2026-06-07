مقتل صياد أسترالي في ثالث هجوم قاتل لأسماك القرش خلال شهر

كانبرا-سانا‏

لقي صياد أسماك بالرمح حتفه يوم أمس السبت، إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش ‏قبالة السواحل الأسترالية، في حادثة تعد الثالثة من نوعها خلال أربعة أسابيع فقط.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة الأسترالية قولها في بيان: “إن الضحية، ‏البالغ من العمر 35 عاماً، كان يمارس الصيد بالرمح برفقة عائلته قبالة جزيرة ‌‏”مايكلماس” القريبة من مدينة ألباني الساحلية في ولاية غرب أستراليا، عندما ‏باغتته سمكة قرش يرجح أن تكون من نوع “القرش الأبيض الكبير” ويصل طولها ‏إلى نحو 4.5 أمتار”.‏

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل الصياد على وجه السرعة عبر قارب إلى شواطئ ‏المدينة، حيث كانت الطواقم الطبية بانتظاره، إلا أن جهود إنعاشه لم تنجح نتيجة ‏خطورة الإصابات التي تعرض لها.‏

وتأتي هذه الحادثة لتسجل تصاعداً غير معتاد في معدل الهجمات الفتاكة، في بلد ‏يشهد عادةً متوسطاً لا يتجاوز ثلاث وفيات سنوياً بسبب أسماك القرش على مدار ‏العقود الأخيرة.‏

وكانت السواحل الأسترالية شهدت حالتي وفاة مماثلتين مؤخراً، الأولى في الرابع ‏والعشرين من أيار الماضي إثر مقتل صياد يبلغ من العمر 39 عاماً في هجوم ‏لقرش الثور عند الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، ‏والثانية في السادس عشر من الشهر ذاته إثر هجوم لقرش أبيض أودى بحياة صياد ‏آخر يبلغ من العمر 38 عاماً بالقرب من جزيرة “روتنيست”.‏