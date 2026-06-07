لقطات من بدء موسم حصاد القمح في محافظة الرقة تاريخ النشر: 2026/06/07 9:51 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/07 9:51 صباحًا قائمة الصور 1/9 لقطات من بدء موسم حصاد القمح في محافظة الرقة. تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من 500 أسرة متضررة من الفيضانات بالحسكة والرقة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن القائمة النهائية للجان الفرعية بالرقة والحسكة من احتفالات أهالي إدلب بالذكرى العاشرة لتحرير المدينة في حديقة التحرير وزارة التربية والتعليم: ألف مدرسة متضررة في الرقة ودير الزور وخطة لإعادتها إلى الخدمة حضور جماهيري في استاد خليفة خلال مواجهة المنتخب السوري نظيره المغربي في كأس العرب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةحصاد القمح مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك العثور على لقى برونزية نادرة في موقع أثري جنوب السويد يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 الاتصالات تطلق خدمة تعبئة رصيد “سيريتل” عبر مكاتب البريد بالسعر الرسمي ودون عمولات يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 ورشة تدريبية بعنوان “مواصفات وشهادات الحلال للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي” يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 ألمانيا تقود طموحات المجموعة الخامسة في مونديال 2026 وصراع محتدم على بطاقات التأهل يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026