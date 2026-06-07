قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل خمسة شبان

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ‏الجنوبي ‏والشمالي، واعتقلت خمسة شبان.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال توغلت ‏بعد ‏منتصف الليلة الماضية ‏في قرية صيدا الحانوت ‏بريف القنيطرة ‏الجنوبي، وقامت باعتقال شاب واقتادته ‏إلى الداخل المحتل.‏

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية ‏في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي ‏بعد منتصف الليل، ‏وقامت باعتقال 4 شبان بينهم ‏قاصرون.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت ‏أمس السبت، في قرية صيدا الحانوت، ونصبت حاجزاً ‏مؤقتاً وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، كما ‏توغلت في مزرعة أبو ‏مذراة ‏وقرية العشة بالريف ‏الجنوبي، وكذلك على طريق الكسارات بالقرب من بلدة ‏جباتا الخشب ‏بالريف الشمالي‎.‎

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

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وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‌‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر ‏قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.‏