قوات الاحتلال تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي ‏والشمالي ‏وتعتقل خمسة شبان

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي، واعتقلت خمسة شبان.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب واقتادته إلى الداخل المحتل.
كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد منتصف الليل، وقامت باعتقال 4 شبان بينهم قاصرون.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أمس السبت، في قرية صيدا الحانوت، ونصبت حاجزاً مؤقتاً وفتشت المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، كما توغلت في مزرعة أبو مذراة وقرية العشة بالريف الجنوبي، وكذلك على طريق الكسارات بالقرب من بلدة جباتا الخشب بالريف الشمالي.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.