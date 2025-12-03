الذهب يسجل انخفاضاً في ختام التعاملات بأكثر من 1 بالمئة

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بأكثر من 1 بالمئة في ختام تعاملات، اليوم، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وجني الأرباح، بعد أن لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وبحسب تقارير موقع CNBC انخفض سعر الذهب بنسبة 1.26بالمئة أو ما يعادل 54 دولاراً إلى 4220.80 دولاراً للأونصة، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شباط، 1بالمئة إلى 4227.70 دولاراً للأونصة.

كما تراجعت الفضة من أعلى مستوى قياسي سجلته أمس، عند 58.83 دولاراً للأونصة، إذ انخفضت 0.9بالمئة إلى 57.42 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1622.56 دولاراً، وارتفع البلاديوم 3 بالمئة إلى 1442.22دولاراً.