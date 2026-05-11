أكثر من 8 ملايين ليرة سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم ‏الإثنين ‏

دمشق-سانا
سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الإثنين، قيمة تداولات بلغت 8.539 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل 476185 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.
وتم خلال جلسة اليوم، تنفيذ صفقة ضخمة بتداول 250000 سهم، بقيمة 4.250 ملايين ليرة، ما ساهم برفع قيمة التداولات اليومية.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار عدد من الأسهم، أبرزها بنوك قطر الوطني بنسبة 3.18 بالمئة مع تداول 12199 سهماً لتغلق عند سعر 22.83 ليرة، وبيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.40 بالمئة مع تداول 4329 سهماً لتغلق على سعر 15.90 ليرة للسهم، والدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.34 بالمئة مع تداول 7064 سهماً لتغلق عند قيمة 16.60 ليرة للسهم، وفرنسبنك بنسبة 4.99 بالمئة مع تداول 5247 سهماً، وأغلق عند سعر 16.20 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 3.35 بالمئة مع تداول 4378 سهماً بقيمة 12.26 ليرة.
وانخفضت أسهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 5 بالمئة مع تداول 10.194 سهماً، وأغلق عند 18.44 ليرة، والشرق بنسبة 1.86 بالمئة مع تداول 7579 سهماً ليغلق عند 20.10 ليرة للسهم، كما انخفضت أسهم شركتي الأهلية للنقل بنسبة 5 بالمئة لتغلق عند 121.06 ليرة، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.81 بالمئة ليغلق عند 272.73 ليرة.
ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها: سوريا الدولي الإسلامي، والشام، وشهبا، وسوريا والخليج، والعربي، والعقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت خلال جلسة تداول يوم أمس الأحد، قيمة تداولات بلغت 11.942 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 525605 أسهم.