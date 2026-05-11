أكثر من 8 ملايين ليرة سورية جديدة قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم ‏الإثنين ‏

دمشق-سانا ‏

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الإثنين، قيمة تداولات بلغت 8.539 ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل 476185 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن ‏السوق.

وتم خلال جلسة اليوم، تنفيذ صفقة ضخمة بتداول 250000 سهم، بقيمة 4.250 ملايين ‏ليرة، ما ساهم برفع قيمة التداولات اليومية.‏

‏ ‏

وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار عدد من الأسهم، أبرزها بنوك قطر الوطني بنسبة 3.18 ‏بالمئة مع تداول 12199 سهماً لتغلق عند سعر 22.83 ليرة، وبيمو السعودي الفرنسي ‏بنسبة 4.40 بالمئة مع تداول 4329 سهماً لتغلق على سعر 15.90 ليرة للسهم، والدولي ‏للتجارة والتمويل بنسبة 2.34 بالمئة مع تداول 7064 سهماً لتغلق عند قيمة 16.60 ليرة ‏للسهم، وفرنسبنك بنسبة 4.99 بالمئة مع تداول 5247 سهماً، وأغلق عند سعر 16.20 ‏ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 3.35 بالمئة مع تداول 4378 سهماً بقيمة 12.26 ‏ليرة.‏

وانخفضت أسهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 5 بالمئة مع تداول 10.194 سهماً، وأغلق ‏عند 18.44 ليرة، والشرق بنسبة 1.86 بالمئة مع تداول 7579 سهماً ليغلق عند ‌‏20.10 ليرة للسهم، كما انخفضت أسهم شركتي الأهلية للنقل بنسبة 5 بالمئة لتغلق عند ‌‏121.06 ليرة، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.81 بالمئة ليغلق عند 272.73 ليرة. ‏

ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها: سوريا ‏الدولي الإسلامي، والشام، وشهبا، وسوريا والخليج، والعربي، والعقيلة للتأمين التكافلي، ‏والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، والسورية ‏الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن ‏سوريا. ‏

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت خلال جلسة تداول يوم أمس الأحد، قيمة تداولات ‏بلغت 11.942 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 525605 أسهم.‏