ناقلة نفط صينية تعبر مضيق هرمز بعد تعطلها لشهرين وترسو في خليج عُمان

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط صينية عملاقة محمّلة بنحو مليوني برميل من الخام العراقي عبرت مضيق هرمز اليوم الأربعاء، قبل أن ترسو لاحقاً قبالة سواحل خليج عُمان، وذلك بعد تعطلها داخل الخليج لأكثر من شهرين نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب بيانات صادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن، ونشرتها وكالة رويترز، فإن الناقلة كانت عالقة في الخليج منذ آذار الماضي، قبل أن تستأنف رحلتها باتجاه آسيا، في ثالث عبور معروف لناقلة صينية عبر المضيق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة التابعة لوحدة هاينان في شركة كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورتشن، والمستأجرة من قبل شركة يونيبك الصينية، غادرت المنطقة بعد تحميلها شحنة من خام البصرة المتوسط من أحد الموانئ العراقية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالمياً، حيث تشهد المنطقة تحركات مكثفة لناقلات النفط وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات، بالتوازي مع جهود دولية وإقليمية لإعادة تنظيم خطوط الشحن، وتأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي.

