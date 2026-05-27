تركيا تتجه لخفض واردات خام الأورال الروسي

لندن-سانا

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر ومصادر تجارية أن تركيا تتجه إلى خفض وارداتها من خام الأورال الروسي من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف ‌العام.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، تشير بيانات كبلر إلى أن واردات تركيا من خام الأورال من المتوقع أن تبلغ في المتوسط حوالي ⁠161 ألف برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض عن متوسط 189 ألف برميل يومياً في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان و302 ألف برميل يومياً في أيار 2025.

وتتوقع بيانات مجموعة بورصات لندن أن تهبط صادرات الأورال المنقول بحراً إلى تركيا إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني 2025 على الأقل، ويقابل هذا التراجع جزئياً زيادة واردات تركيا من خام ⁠مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين “سي بي سي”، الذي يأتي من روسيا وكازاخستان.

ويأتي هذا التراجع رغم تقلص الإمدادات النفطية من منطقة الخليج، وهو ما أسهم في دفع الأسعار العالمية للارتفاع.

وتعد تركيا أكبر مستورد للخام الروسي المنقول بحراً في منطقة البحر المتوسط، وثالث أكبر مستورد للنفط الروسي على مستوى العالم بعد الهند والصين، وتتركز مشترياتها بشكل أساسي على خام الأورال مع لجوء محدود إلى أنواع أخرى.