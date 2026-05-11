مباحثات لدمج الهياكل الإدارية بالمنطقة الشمالية بمؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية

دمشق-سانا

بحث وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة مع “هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا” اليوم الإثنين، آليات التنسيق المؤسسي لاستكمال خطوات دمج الهياكل الإدارية في المنطقة الشمالية والشرقية بالمؤسسات الاقتصادية والخدمية للدولة.

وناقش المجتمعون آليات دمج مؤسسات الصوامع والمخابز والحبوب والمطاحن، وتجهيز واستلام المخابز وتنظيم العمل الداخلي، إضافة إلى إعداد هيكليات إدارية جديدة، وتحديد المهام والمسؤوليات، ودمج الموظفين ضمن قواعد بيانات موحدة، لتنظيم الموارد البشرية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وأكد رئيس وفد الوزارة إبراهيم البليخ أهمية متابعة العمل المشترك بين مختلف الجهات الاقتصادية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة.

من جانبه، أشار رئيس “هيئة الاقتصاد والزراعة” محمد شوقي محمد إلى ضرورة استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، لضمان نجاح عملية الدمج، وتحقيق التكامل المؤسسي في القطاع الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.