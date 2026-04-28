“بريتش بتروليوم” تحقق قفزة في أرباحها مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة

لندن-سانا

سجّلت شركة بريتش بتروليوم “بي بي” قفزة قوية في أرباحها خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، ما عزّز بشكل ملحوظ أداء نشاطها في تجارة النفط.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الشركة قولها: إن صافي الدخل المعدل ارتفع إلى 3.2 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف مستواه قبل عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 2.64 مليار دولار، وفي المقابل، شهد صافي الدين ارتفاعاً ملحوظاً، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين.

وساهمت الاضطرابات غير المسبوقة في أسواق الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط في خلق بيئة مواتية لازدهار تجارة السلع، حيث يدير تجار “بي بي” شحنات من إنتاجها الخاص، إضافة إلى شحنات لأطراف ثالثة حول العالم، كما حققت شركات كبرى في المجال مثل “فيتول غروب” و”ترافيغورا غروب” مكاسب كبيرة.

واستفادت الشركة من ارتفاع أسعار النفط، مع تجنبها تخفيضات الإنتاج التي طالت بعض منافسيها في الشرق الأوسط، نظراً لامتلاكها قاعدة أصول أصغر نسبياً في المنطقة.

وبريتيش بتروليوم، هي شركة بريطانية تُعتبر ثالث أكبر شركة نفط خاصة في العالم بعد “إكسون موبيل”و”شل”، ولها احتياطات نفطية تبلغ 18.3 مليار برميل وشبكة توزيع تتكون من 28,500 محطّة وقود، كما لها 19 مصفاة.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل، ما يحول دون ‌وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.