استقرار سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في السوق السورية على السعر الذي سجله أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16800 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16450 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14400 ليرة جديدة مبيعاً، و14050 ليرة جديدة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، المشكّلة في الـ 12 من شباط من العام 2025، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.