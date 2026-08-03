تعميم بإلزام المديرين في وزارة المالية وتوابعها بالإفصاح عن ‏أقاربهم حتى الدرجة الرابعة

دمشق-سانا‏

أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعميماً يلزم ‏المديرين العاملين في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة أو ‏المرتبطة بها بالإفصاح عن أي صلة قرابة تربطهم ‏بالموظفين لديهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك في إطار جهود ‏وزارة المالية في ترسيخ النزاهة وتعزيز الشفافية‎.‎

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين أن التعميم يستند إلى المادة /2/ من القرار الحكومي رقم ‌‏5/م.و تاريخ 3-2-2022 المتعلق بتنظيم إشغال الوظيفة العامة ‏بين الأقارب.‏

وشملت الأحكام الواردة في المادة المذكورة من تربطه رابطة ‏القرابة بالرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة (وزير، محافظ، ‏أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رئيس هيئة، رئيس جهاز، ‏رئيس جامعة، مدير عام، أو كل من له صلاحية الحق في ‏التعيين)، إضافة إلى من تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري ‏المباشر في ذات الوحدة التنظيمية (إدارة – قسم – مديرية – دائرة ‌‏- شعبة – مكتب) ضمن الجهة العامة، ومن تربطه رابطة القرابة ‏بعامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية ضمن الجهة العامة‎.‎

ونصت المادة /3/ من القرار الحكومي حول كيفية تنظيم ‏الحالات الوظيفية القائمة ولا سيما الفقرة /ب/ التي جاء فيها أنه ‏تشكل في كل وزارة لجنة برئاسة الوزير المختص لمعالجة ‏الحالات الوظيفية القائمة في الجهات العامة التابعة للوزارات ‏أو المرتبطة بها للعاملين من الفئتين الأولى والثانية ممن تربطهم ‏رابطة القرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري ‏المباشر أو مع عامل في ذات الوحدة التنظيمية.‎

كما نصت الفقرة /أ/ من المادة /6/ بأنه على الراغب بإشغال ‏الوظيفة العامة وفق أحكام المادة /2/ من هذا القرار تقديم ‏تصريح إلى الجهة العامة التي سيتم إشغال الوظيفة لديها يتضمن ‏عدم وجود رابطة قرابة مع الرئيس الإداري الأعلى ‏أو الرئيس الإداري المباشر أو أي عامل فيها (حسب الحال)‌‎.‎

‎ ‎

وأوعز الوزير برنية لمديريات التنمية الإدارية في وزارة المالية ‏والمؤسسات والهيئات التابعة أو المرتبطة بها بتطبيق أحكام ‏القرار الحكومي رقم 5/م.و لعام 2022 لجهة المواد سالفة ‏الذكر، داعياً جميع المديرين إلى الإفصاح وموافاة مديرية التنمية ‏الإدارية في وزارة المالية / الإدارة المركزية عن أي صلة قرابة ‏تربطهم مع موظفين لديهم حتى الدرجة الرابعة خلال أسبوعين ‏من صدور التعميم، ليتم معالجتها ضمن اللجنة سالفة الذكر، ‏تحت طائلة المساءلة.‏

وشملت الجهات المعنية بالتعميم كلاً من الهيئة العامة للضرائب ‏والرسوم، والمديريات المالية في المحافظات، وهيئة الإشراف ‏على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، وهيئة الأوراق ‏والأسواق المالية السورية، وهيئة الإشراف على التمويل ‏العقاري، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمصارف ‏العامة (التجاري السوري – العقاري – التسليف الشعبي – ‏الزراعي التعاوني – الصناعي – التوفير)، ومديريات الإدارة ‏المركزية، ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية‎.‎