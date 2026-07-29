‏”دبي لصناعات الطيران” تستكمل الاستحواذ على “ماكواري إيرفاينانس” ‏الأسترالية

دبي-سانا‏

أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران المحدودة”، اليوم الأربعاء عن ‏استكمال صفقة استحواذها المعلن عنها سابقاً، على كامل رأس المال ‏المصدر لشركة “ماكواري إيرفاينانس المحدودة” وشركاتها التابعة الموحّدة.‏

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة ‌‏”دبي لصناعات الطيران” قوله: “في ضوء سجل شركتنا الحافل بإنجاز ‏صفقات استحواذ نوعية وناجحة، يمثّل استكمال الاستحواذ على شركة ‌‏”ماكواري إيرفاينانس” إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة الشركة، وبفضل حجم ‏أسطولها الحالي، أصبحت “دبي لصناعات الطيران” ثالث أكبر شركة ‏لتأجير الطائرات على مستوى العالم، سواء من حيث قيمة الأسطول أو عدد ‏الطائرات المملوكة والمدارة”.‏

وبعد استكمال الصفقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار والتي ‏أُعلن عنها لأول مرة في شباط الماضي، باتت “دبي لصناعات الطيران” ‏تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1000 ‏طائرة.‏

تأجير الأسطول لأكثر من 175 شركة طيران ‏

ويجري تأجير هذا الأسطول لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 ‏دولة، و كذلك، لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات ‌‏”بوينغ” و”إيرباص” و”إيه تي آر”، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في ‏صفقات التداول.‏

وقال تارابور: إنّ مواعيد التسليم ضمن سجل طلبيات “دبي لصناعات ‏الطيران” تمتد حالياً إلى ثلاثينيات هذا القرن، بما يمنحها مرونة أكبر لتلبية ‏احتياجات عملائها من شركات الطيران ودعم متطلبات أساطيلهم على نحو ‏أكثر فاعلية.‏

يشار إلى أنّ شركة ماكواري إير فاينانس هي منصة عالمية لتأجير وتمويل ‏طائرات النقل التجاري، تأسست عام 2006 ضمن مجموعة ماكواري ‏الأسترالية، وتخدم أسطولاً يضم مئات الطائرات التجارية لخدمة عشرات ‏شركات الطيران العالمية، كما توفر خدمات تمويل الطائرات.‏