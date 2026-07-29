‏”دبي لصناعات الطيران” تستكمل الاستحواذ على “ماكواري إيرفاينانس” ‏الأسترالية

دبي-سانا
أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران المحدودة”، اليوم الأربعاء عن استكمال صفقة استحواذها المعلن عنها سابقاً، على كامل رأس المال المصدر لشركة “ماكواري إيرفاينانس المحدودة” وشركاتها التابعة الموحّدة.
ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة ”دبي لصناعات الطيران” قوله: “في ضوء سجل شركتنا الحافل بإنجاز صفقات استحواذ نوعية وناجحة، يمثّل استكمال الاستحواذ على شركة ”ماكواري إيرفاينانس” إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة الشركة، وبفضل حجم أسطولها الحالي، أصبحت “دبي لصناعات الطيران” ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، سواء من حيث قيمة الأسطول أو عدد الطائرات المملوكة والمدارة”.
وبعد استكمال الصفقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار والتي أُعلن عنها لأول مرة في شباط الماضي، باتت “دبي لصناعات الطيران” تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1000 طائرة.
تأجير الأسطول لأكثر من 175 شركة طيران
ويجري تأجير هذا الأسطول لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 دولة، و كذلك، لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات ”بوينغ” و”إيرباص” و”إيه تي آر”، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في صفقات التداول.
وقال تارابور: إنّ مواعيد التسليم ضمن سجل طلبيات “دبي لصناعات الطيران” تمتد حالياً إلى ثلاثينيات هذا القرن، بما يمنحها مرونة أكبر لتلبية احتياجات عملائها من شركات الطيران ودعم متطلبات أساطيلهم على نحو أكثر فاعلية.
يشار إلى أنّ شركة ماكواري إير فاينانس هي منصة عالمية لتأجير وتمويل طائرات النقل التجاري، تأسست عام 2006 ضمن مجموعة ماكواري الأسترالية، وتخدم أسطولاً يضم مئات الطائرات التجارية لخدمة عشرات شركات الطيران العالمية، كما توفر خدمات تمويل الطائرات.