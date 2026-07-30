كوادر جمارك تل أبيض تواصل الكشف والمعاينة لضمان انسيابية حركة النقل التجاري

الرقة-سانا



تواصل كوادر أمانة جمارك منفذ تل أبيض الحدودي مع تركيا تنفيذ عمليات الكشف والمعاينة الجمركية على الشاحنات والبضائع، وإنجاز المعاملات وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان انسيابية حركة النقل التجاري.



وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الخميس، أن الكوادر المختصّة تعمل على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وتدقيق الوثائق والبيانات الجمركية، والإشراف على البضائع العابرة بنظام الترانزيت، بالتنسيق مع الأقسام العاملة في المنفذ، بما يختصر زمن إنجاز المعاملات ويحدّ من الازدحام ويرفع كفاءة العمل التشغيلي.



وأشارت الهيئة العامة الى أن أمانة جمارك المنفذ تحرص على تسهيل حركة السلع والمواد التجارية، مع الالتزام بالضوابط الجمركية والقانونية، وتحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وفاعلية الرقابة.



وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تطوير الخدمات المقدّمة في المنافذ الحدودية، ورفع جاهزيتها التشغيلية، ودعم حركة التجارة والترانزيت وانسيابية عبور البضائع.