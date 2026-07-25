الهلال الأحمر ينهي عمليات الاستجابة للحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا
أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم السبت، انتهاء عمليات الاستجابة للحادث المروري الذي وقع بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دير الزور – دمشق، بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإسعافية واللوجستية بمشاركة فرقها في عدد من المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح مدير وحدة التواصل والإعلام في المنظمة عمر المالكي لـ سانا أن 26 متطوعاً ومتطوعة من فرق الإسعاف والكوارث وإدارة الجثامين استجابوا للحادث حيث تم رفع الجاهزية واستدعاء 11 آلية ومتطوعين من فرعي حمص ودير الزور، نظراً للعدد الكبير من المصابين والموقع الجغرافي للحادث.
ولفت المالكي إلى أن عمليات الاستجابة لبلاغ وقوع ضحايا وإصابات في موقع الحادث، شملت المشاركة في حفظ ونقل جثامين الضحايا بأمان وكرامة من موقع الحادث إلى مشفى تدمر، قبل نقلها إلى مدينة دير الزور لتسليمها إلى ذويها، إضافة إلى نقل المصابين من مشفى تدمر بريف حمص إلى مطار تدمر، وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والطوارئ وإدارة الكوارث.
وكان حادث السير الذي وقع اليوم على طريق دير الزور – دمشق جراء تصادم حافلتي نقل ركاب أدى وفق الحصيلة الأولية إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، حيث أعلنت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي رفع مستوى الجاهزية لجميع المشافي لاستقبال المصابين بالحادث.