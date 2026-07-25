الهلال الأحمر ينهي عمليات الاستجابة للحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا

أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم السبت، انتهاء عمليات الاستجابة ‏للحادث المروري الذي وقع بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دير الزور – دمشق، بعد ‏تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإسعافية واللوجستية بمشاركة فرقها في عدد من ‏المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎

وأوضح مدير وحدة التواصل والإعلام في المنظمة عمر المالكي لـ سانا أن 26 متطوعاً ‏ومتطوعة من فرق الإسعاف والكوارث وإدارة الجثامين استجابوا للحادث حيث تم رفع ‏الجاهزية واستدعاء 11 آلية ومتطوعين من فرعي حمص ودير الزور، نظراً للعدد الكبير ‏من المصابين والموقع الجغرافي للحادث‎.‎

ولفت المالكي إلى أن عمليات الاستجابة لبلاغ وقوع ضحايا وإصابات في موقع الحادث، ‏شملت المشاركة في حفظ ونقل جثامين الضحايا بأمان وكرامة من موقع الحادث إلى مشفى ‏تدمر، قبل نقلها إلى مدينة دير الزور لتسليمها إلى ذويها، إضافة إلى نقل المصابين من ‏مشفى تدمر بريف حمص إلى مطار تدمر، وذلك بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية ‏والصحة والطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وكان حادث السير الذي وقع اليوم على طريق دير الزور – دمشق جراء تصادم حافلتي نقل ‏ركاب أدى وفق الحصيلة الأولية إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، حيث أعلنت ‏وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي رفع مستوى الجاهزية لجميع المشافي ‏لاستقبال المصابين بالحادث.‏