منتخبنا الوطني يواجه نظيره اللبناني غداً في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئات بكرة القدم

عمان-سانا

يلتقي منتخب سوريا الوطني للناشئات بكرة القدم تحت 17 عاماً غداً الأحد، مع نظيره اللبناني في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا السادسة، التي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وجاء تأهل منتخبنا بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في الدور الأول، وتجاوزه نظيره الفلسطيني في الدور نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد تعادلهما السلبي (0-0) في الوقت الأصلي من المباراة، فيما تأهل منتخب لبنان بفوزه على المنتخب الأردني المضيف بنتيجة 5-0.

وضرب المنتخبان موعداً في النهائي الذي سيقام غداً في استاد الأمير محمد في الزرقاء، عند الساعة السادسة مساءً.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني تغلب على نظيره اللبناني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دور المجموعات.