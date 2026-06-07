تجارة دبي للمناطق الاقتصادية “دييز” تحقق أداء اقتصادياً هو الأعلى في تاريخها خلال 2025

أبو ظبي- سانا



حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” أداءً قياسياً هو الأعلى في تاريخها خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي تجارتها غير النفطية نحو 491 مليار درهم، ما يعادل نحو 133 مليار دولار، مسجلةً نمواً قياسياً بنسبة 46 بالمئة مقارنة بعام 2024، ومواصلةً نموها المستدام للعام الخامس على التوالي.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله: “إن هذا الإنجاز يعكس ديناميكية البيئة الاقتصادية والتجارية التي أسستها دبي”، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد مدى رسوخ الثقة التي يوليها قطاع الأعمال والمستثمرون حول العالم في الأسس القوية التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة.



من جانبه، نوه رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أحمد بن سعيد آل مكتوم، بارتفاع مساهمة “دييز” إلى ما يقارب 16 بالمئة من تجارة دبي غير النفطية، مشيراً إلى الدور المحوري للسلطة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة المتقدمة.



بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ”دييز”، الدكتور محمد الزرعوني، أن قطاع الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية استحوذ على أكثر من 70 بالمئة من تجارة “دييز” بنمو بلغ 42 بالمئة، فيما نما قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 71 بالمئة ليسهم بنحو 26 بالمئة من إجمالي تلك التجارة.



ولفت الزرعوني إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري للسلطة بنسبة 28.7 بالمئة، تليها السعودية بنسبة 9.6 بالمئة، ثم الهند بنسبة 8 بالمئة، كما سجل حجم التجارة من حيث الوزن ارتفاعاً بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 667.8 ألف طن.



يُشار إلى أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” هي هيئة حكومية تأسست عام 2021 لتوحيد وإدارة العمليات في ثلاث من أبرز المناطق الحرة بالإمارات، بهدف تعزيز الكفاءة الاستثمارية، ودعم المستهدفات الطموحة لـ”أجندة دبي الاقتصادية ” الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي.