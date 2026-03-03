النقد الدولي يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأسواق العالمية

واشنطن-سانا

حذّر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن الصندوق قوله في بيان: “لاحظنا حتى الآن اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة”، مشيراً إلى تقلبات واضحة وحالة من عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأدى التصعيد العسكري واستمرار الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، واعتداءات الأخيرة على دول عربية عدة إلى موجة صعود في أسعار النفط والغاز، وتعطيل الملاحة وحركة التجارة بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20 % من واردات النفط العالمية، و20 % من الغاز الطبيعي المسال.