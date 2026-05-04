أكثر من مليون طن كمية القمح المتوقع إنتاجها من المساحات المزروعة في الحسكة

الحسكة-سانا

قدّرت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة إنتاج المحافظة من القمح للموسم الزراعي 2025/2026، بنحو مليون و25 ألف طن.

وأوضح معاون مدير زراعة الحسكة عز الدين الحسو، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الكمية المقدّرة لإنتاج القمح بلغت مليوناً و25 ألف طن، منها 725 ألف طن من المساحات المزروعة بعلاً، في حين بلغت الكمية المقدرة من محصول الشعير نحو 609 آلاف و500 طن، منها 536 ألف طن من المساحات المزروعة بعلاً.

وبالنسبة لمحصول العدس، أشار الحسو إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالعدس، بشقيه المروي والبعل، بلغ 24 ألف هكتار، وقدّر الإنتاج من إجمالي هذه المساحة بنحو 27 ألف طن، منها 3 آلاف طن من المساحات المروية.

ونوّه معاون مدير الزراعة إلى أن الحالة العامة للمساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير جيدة، حيث دخل محصول القمح طور تشكيل السنابل، بينما يمرّ محصول الشعير حالياً بمرحلة الفطام، أي إيقاف عملية الري، وهي الفترة التي تسبق موسم الحصاد، والمتوقّع أن يبدأ في نهاية شهر أيار الجاري بالنسبة للشعير، ومنتصف حزيران بالنسبة لمحصول القمح.

وحسب إحصاءات مديرية زراعة الحسكة، بلغ إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح، المروي والبعل، 463 ألفاً و500 هكتار، بينما بلغت مساحات الشعير 289 ألف هكتار، مروياً وبعلاً.

