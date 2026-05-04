كوادر مصفاة بانياس ترفع وتيرة تفريغ الفيول العراقي عبر أعمال فنية وهندسية

طرطوس-سانا

نفذت الكوادر الفنية العاملة في شركة مصفاة بانياس مجموعة من الأعمال الهندسية والفنية أسهمت بزيادة القدرة التشغيلية، وتوفير الوقت المخصص لعمليات تفريغ ناقلات الفيول العراقي التي تصل إلى الشركة.

وأوضح الخبير المشرف في الشركة رئيس مجموعة الإشراف على تنفيذ عقد المناولة للفيول العراقي المهندس نديم صهيوني في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن العمل بالتفريغ بدأ منذ أول شهر نيسان الماضي بوتيرة تفريغ منخفضة بواقع 160 صهريجاً يومياً، لتتم بعدها المباشرة بعمليات توسيع، وإضافة مآخذ لربط عدد أكبر من الصهاريج، حيث بدأ العمل بربط 30 صهريجاً، وإضافة الباقي على مراحل حتى الوصول إلى تفريغ 106 صهاريج في الوقت نفسه.

وأضاف: وصلنا لتفريغ حوالي 565 صهريجاً يومياً، وهدفنا أكبر، وهو تفريغ أعظمي يتراوح بين 25-30 ألف متر مكعب من الفيول يومياً، موضحاً أنه من المفترض أن يكون التفريغ في كل ساعة بحدود 1200-1300 متر مكعب.

ونوه صهيوني إلى أن كوادر الشركة حمَّلت في السادس والعشرين من شهر نيسان الماضي أول ناقلة من الفيول العراقي، وبعدها بأربعة أيام رصفت الناقلة الثانية، وتم تحميل 59 ألفاً و800 متر مكعب فيها، ولكن بسبب ظروف الطقس تم وقف التحميل على أن يعود فور استقرار الأحوال الجوية.

وختم بالإشارة إلى أهمية مشروع مناولة وتفريغ النفط العراقي في الشركة لكل الدول المشاركة فيه، والذي يؤكد على دور سوريا المحوري الإقليمي وموقعها الاستراتيجي كبوابة حيوية على البحر المتوسط.

وكانت قوافل الفيول العراقي بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية منذ الأول من شهر نيسان الماضي، باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية.