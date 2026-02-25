مربّو النحل في ريف حلب يواصلون أعمالهم مع انطلاق موسم إزهار الربيع

حلب-سانا

يواصل مربّو النحل في ريف محافظة حلب، أعمالهم مع انطلاق موسم الإزهار لربيع هذا الموسم، حيث تشكّل مهنة تربية النحل مصدر دخلٍ مهم لعدد من العائلات التي تعتمد في حياتها على إنتاج العسل، إلا أن هناك تحديات تواجه عمل النحالين تتعلق بارتفاع التكاليف، وتأثر الإنتاج بالظروف المناخية.

وأوضح النحال غسان الحمود في تصريح لمراسل سانا، أنه يعمل في تربية النحل منذ أكثر من عشر سنوات، وكان يملك نحو 90 خلية نحل، إلا أن هذا العدد انخفض حالياً إلى الثلث، نتيجة عدة صعوبات، أهمها العوامل المناخية وتفشي الأمراض بالخلايا، وكثرة المبيدات الحشرية في السوق بلا رقابة، والمساحات الصغيرة المخصصة لتربية النحل.

وأشار الحمود إلى أن هناك منافسة شديدة تواجه النحالين، بسبب وجود العسل المغشوش في الأسواق وأسعاره المنخفضة، إضافة إلى تكاليف تربية النحل المرتفعة، إلا أنه ما زال متمسكاً بهذه المهنة، مطالباً الجهات المعنية بإيلاء الاهتمام بهذه المهنة، وتقديم الدعم للمربين.

عضو جمعية النحالين الأحرار حسن حسن، لفت في تصريح مماثل، إلى أنه بدأ بتربية النحل كهواية، ثم انتسب إلى جمعية النحالين، واتبع دورات مكثفة حول طرق تربية النحل، ثم عمل على توسيع عمله في تربية النحل الهجين والأجنبي إلى جانب تربية النحل البلدي، ما ساهم في تحقيق الاستفادة من ذلك وتحسين الدخل.

وبيّن حسن أن قلة الأمطار العام الماضي أثرت سلباً على كمية إنتاج العسل من الخلايا، الذي شهد انخفاضاً كبيراً، حيث تنتج الخلية في الأحوال العادية من 6 إلى 20 كغ من العسل، الذي يتنوع بين عسل الكزبرة وحبة البركة واليانسون والسدر، وذلك حسب الأعشاب التي يتغذى عليها.

يذكر أن مديرية الزراعة في محافظة حلب تعمل على تقديم الدعم لمربي النحل، كونه يشكّل رافداً مهماً لتنمية المجتمعات الريفية، وكذلك يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي.