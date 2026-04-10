السورية للبترول تتلقى تأكيداً من “شيفرون” للمضي في الاستثمار البحري وإطلاق أول استكشاف عميق

دمشق-سانا

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أن الشركة تلقت تأكيداً رسمياً من شركة شيفرون، للمضي قدماً في الاستثمار والتنقيب البحري، في خطوة تعكس انتقال العمل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي ضمن رؤية تهدف إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية.

وأوضح قبلاوي في صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، أن الشركة، بالتعاون مع Chevron و UCC، نجحت في تحديد الموقع البحري المستهدف، بما يمهّد لاستكمال العقود النهائية، وبدء العمليات الفنية خلال صيف 2026، إيذاناً بإطلاق أول مشروع استكشاف بحري في المياه العميقة السورية.

وبيّن أن المشروع لا يقتصر على كونه استثماراً جديداً، بل يمثل تأسيساً لمرحلة نوعية في قطاع الطاقة السوري، من شأنها تعزيز الإنتاج ودعم الاقتصاد ونقل أحدث التقنيات إلى البلاد، مؤكداً أن أهمية المشروع تتجاوز الأرقام إلى ما يفتحه من فرص وما يعكسه من ثقة متجددة بقدرات الكوادر الوطنية.

وأكد قبلاوي ثقته بأن الخطوات المنجزة اليوم ستسهم في صناعة فارق حقيقي في المستقبل، مشدداً على قدرة سوريا على النهوض واستعادة مكانتها، موجهاً الشكر لكل من يعمل بإخلاص ويؤمن بأن الوطن يستحق الأفضل.

وكان قبلاوي بحث في السادس والعشرين من آذار الماضي، مع عدد من الشركات المشاركة في مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة بينها “شيفرون”، بمدينة هيوستن الأمريكية، فرص التعاون المشترك في هذا المجال.

ووقعت الشركة السورية للبترول في شباط الماضي مذكرة تفاهم مع “شيفرون” العالمية وشركة “باور إنترناشونال” القابضة للتعاون في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز قبالة الساحل السوري، في إطار توجه الدولة لتقييم الإمكانات البحرية وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الطاقة.