صندوق الاستثمار المباشر الروسي يحذر من أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة

موسكو-سانا

حذّر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف اليوم الأحد، من أن العالم يتجه نحو أكبر أزمة طاقة في تاريخه، في ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط.

وقال دميترييف في منشور عبر منصة “إكس”: العالم يتجه دون وعي نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ، مضيفاً: إن تدهور الوضع في سوق الطاقة العالمية يرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، حيث أصبح تسليم النفط المنتج في الخليج للعملاء في دول العالم شبه مستحيل مع إغلاق مضيق هرمز.

ويمرّ عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية، وقد فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الشواطئ والموانئ الإيرانية، في حين ترفض طهران السماح بمرور السفن عبر المضيق ما لم توافق واشنطن على شروطها لوقف الحرب.

