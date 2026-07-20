وول ستريت ترتفع مع تعافي أسهم الرقائق وترقب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى

660 وول ستريت ترتفع مع تعافي أسهم الرقائق وترقب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى

نيويورك-سانا

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، مدفوعة بتعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي قادت موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية.

وذكرت رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 8.2 نقاط أو 0.02 بالمئة ليصل عند الافتتاح إلى 52154.57 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 31.5 نقطة أو 0.42 بالمئة مسجلاً 7489.18 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 200.6 نقطة أو 0.79 بالمئة ليبلغ 25720.871 نقطة.

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