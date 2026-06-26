الشركة السورية القابضة للطيران توقّع أول عقد لإعادة التأمين مع معيدي ‏تأمين دوليين

دمشق-سانا‏

وقّعت الشركة السورية القابضة للطيران، عبر المؤسسة العامة السورية ‏للتأمين، أول عقد لإعادة التأمين مع معيدي تأمين دوليين من ذوي التصنيفات ‏الائتمانية المرتفعة ضمن سوق “لويدز” البريطاني، أكبر أسواق التأمين في ‏العالم، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 15 عاماً.‏

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وبيّنت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن توقيع العقد يُعدّ ‏خطوةً نوعيةً تعكس تنامي الثقة الدولية بالناقل الوطني السوري، وتمنحه ‏تغطيةً تأمينيةً عالميةً وفق أعلى المعايير، بما يعزز موثوقيته ويرفع مستوى ‏الحماية التأمينية لأسطوله، ويضمن تغطية الأخطار والتعويضات وفق أفضل ‏الممارسات الدولية، رغم استمرار بعض العقوبات المفروضة على سوريا.‏

وجرى توقيع العقد في دمشق يوم أمس الخميس برعاية وزير المالية محمد ‏يسر برنية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ‏وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد.‏

ويُعدّ سوق لويدز البريطاني أكبر سوق للتأمين وإعادة التأمين في العالم، ‏ويضم شبكةً من معيدي التأمين وشركات التأمين العالمية التي توفر تغطيات ‏متخصصة لمختلف أنواع المخاطر، ويستند إلى معايير صارمة في التصنيف ‏الائتماني وإدارة المخاطر، ما يجعله من أبرز الأسواق العالمية في قطاع ‏التأمين.‏