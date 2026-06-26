الشركة السورية القابضة للطيران توقّع أول عقد لإعادة التأمين مع معيدي ‏تأمين دوليين

دمشق-سانا
وقّعت الشركة السورية القابضة للطيران، عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين، أول عقد لإعادة التأمين مع معيدي تأمين دوليين من ذوي التصنيفات الائتمانية المرتفعة ضمن سوق “لويدز” البريطاني، أكبر أسواق التأمين في العالم، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 15 عاماً.
وبيّنت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن توقيع العقد يُعدّ خطوةً نوعيةً تعكس تنامي الثقة الدولية بالناقل الوطني السوري، وتمنحه تغطيةً تأمينيةً عالميةً وفق أعلى المعايير، بما يعزز موثوقيته ويرفع مستوى الحماية التأمينية لأسطوله، ويضمن تغطية الأخطار والتعويضات وفق أفضل الممارسات الدولية، رغم استمرار بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وجرى توقيع العقد في دمشق يوم أمس الخميس برعاية وزير المالية محمد يسر برنية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد.
ويُعدّ سوق لويدز البريطاني أكبر سوق للتأمين وإعادة التأمين في العالم، ويضم شبكةً من معيدي التأمين وشركات التأمين العالمية التي توفر تغطيات متخصصة لمختلف أنواع المخاطر، ويستند إلى معايير صارمة في التصنيف الائتماني وإدارة المخاطر، ما يجعله من أبرز الأسواق العالمية في قطاع التأمين.