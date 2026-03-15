الحصرية: سوريا ستشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن سوريا ستشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، إلى جانب صناع السياسات والهيئات التنظيمية، والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الأطر التنظيمية، ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.

وقال الحصرية في منشور له على منصة “إكس” اليوم الأحد: إن مشاركتنا في هذه القمة لها أهمية خاصة لهيئة مكافحة غسل الأموال في سوريا، لما توفره من فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال، والجرائم المالية، بما يسهم في تطوير الأطر الرقابية، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية.

يذكر أن القمة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026 ستعقد في العاصمة النمساوية فيينا يومي السادس عشر، والسابع عشر من شهر آذار الجاري.

وكان مصرف سوريا المركزي أعاد العام الماضي هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة وطنية شاملة هدفت إلى استعادة الاستقرار النقدي.