تراجع واردات الهند من الذهب إلى أدنى مستوياتها وتوقعات بتأثر الأسعار عالمياً

نيودلهي-سانا

تتجه واردات الهند من الذهب خلال شهر نيسان لتسجيل أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تشير التوقعات في البلاد إلى وصولها لنحو 15 طناً فقط، وذلك نتيجة فرض ضريبة مفاجئة على البنوك المستوردة.

ونقلت شبكة (CNN) عن سكرتير جمعية تجار الذهب والمجوهرات الهندي سوريندرا ميهتا قوله اليوم الخميس: “إن البنوك أوقفت الشحنات منذ بدء تطبيق الضريبة الجديدة، ما أدى إلى تجميد الإمدادات في وقت يشهد عادةً ارتفاعاً موسمياً في الطلب”.

ويرى محللون بحسب الشبكة أن فرض هذه الضريبة، إلى جانب تأخير تراخيص الاستيراد، يندرج ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تقليص العجز التجاري ودعم العملة المحلية (الروبية)، التي واجهت ضغوطاً قوية أمام الدولار خلال العام الجاري.

أسعار الذهب مرشحة للتأثر عالمياً

وأشار المحللون إلى أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض الطلب من الهند، التي تُعد ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، إلى التأثير بشكل مباشر على الأسعار العالمية للمعدن النفيس، في وقت يترقب فيه المتعاملون أي إجراءات حكومية لتخفيف القيود المفروضة.

يذكر أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت مؤخراً انخفاض حجم الاستثمار في الذهب بنسبة 5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والمرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.