رجال أعمال سوريون: إلغاء “قيصر” يفتح الباب أمام مرحلة جديدة للاستثمار في سوريا

دمشق-سانا

أكد عدد من رجال الأعمال السوريين أن قانون قيصر كان له أثر سلبي بالغ على مختلف القطاعات، ولا سيما الاستثمار في جميع المجالات، مشيرين إلى أن رفعه يفتح مرحلة جديدة أكثر استقراراً وأماناً، ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

تذليل العوائق أمام الاستثمارات والمصارف

وأوضح المدير التنفيذي لشركة مختصة بالتحول الرقمي يمان النابلسي، في تصريح لسانا، أن عقوبات قيصر، شكلت عائقاً كبيراً أمام الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في سوريا، لافتاً إلى أن “قيصر” كان آخر حلقة في سلسلة العقوبات وأكثرها تأثيراً، لجهة تقييد التمويل والتحويلات المصرفية، وإجبار العديد من الشركات على تجميد مشاريعها، رغم وجود فرص واعدة في قطاع البناء والإعمار.

وبين النابلسي أن رفع العقوبات يسهم في تذليل العوائق أمام الاستثمارات والمصارف، ما يسهل استئناف التعاملات التجارية الدولية والتحويلات المالية، ويسمح بتنفيذ مشاريع طويلة الأمد وفق معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

يسهّل تدفق المواد

من جانبه، أكد مسؤول تطوير الأعمال في شركة متخصصة بالمصاعد أحمد رزوق أن “قيصر” أثر بشكل مباشر على سير المشاريع في سوريا، وعطل تدفق المعدات والمواد الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتأخير الإنجاز.

وأشار رزوق إلى أن عمليات الاستيراد كانت تواجه صعوبات كبيرة خلال سريان هذا القانون، ما أعاق تنفيذ المشاريع وأضعف القدرة على جذب استثمارات جديدة، مبيناً أن رفعه سيتيح إيجاد حركة سلسة للمواد والمعدات، ويشجع الشركات على ضخ استثمارات إضافية وخاصة في مشاريع البنية التحتية والإسكان.

فتح الباب أمام خبرات هندسية حديثة

بدوره، مدير الإدارة وتطوير الأعمال لإحدى شركات المقاولات عامر عبد المنعم لفت إلى أن تأثير “قيصر” لم يقتصر على التجارة فقط، بل شمل التعاون الفني والاستشاري، حيث حد من قدرة الشركات على تقديم الخبرات الأجنبية في المشاريع المحلية، مبيناً أن رفع العقوبات يتيح استئناف العمل المشترك مع الشركات الخارجية، وفق معايير هندسية حديثة، ويعزز قدرة الاستشارات الهندسية على دعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، مع ضمان تطبيق معايير الاستدامة والجودة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.