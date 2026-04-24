مطار دير الزور يقترب من الجاهزية التشغيلية بعد إنجاز معظم أعمال التأهيل

دير الزور-سانا

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني بلغت مراحل متقدمة، ضمن خطة وطنية لإعادة تأهيل وتفعيل المطارات في مختلف المحافظات السورية.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الهيئة علاء صلال لوكالة سانا اليوم الجمعة، أن جزءاً مهماً من أعمال تأهيل المدرج والمرافق الأساسية تم إنجازه، إلى جانب تنفيذ أعمال فنية أولية على الأنظمة الملاحية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على استكمال التجهيزات الفنية، وإجراء اختبارات الجاهزية التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات المساندة تمهيداً للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

90% نسبة الإنجاز في مبنى الركاب والمكاتب الإدارية

وبيّن صلال أن نسبة الإنجاز في مبنى الركاب والمكاتب الإدارية بلغت نحو 90 بالمئة، حيث تقتصر الأعمال المتبقية على التشطيبات النهائية من دهان واستكمال البلاط، على أن يتم تركيب أجهزة التكييف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: إن أعمال السور وصيانة المهبط اكتملت بالكامل، في حين تتواصل أعمال صيانة أحد المداخل المؤدية إلى ساحة وقوف الطائرات، لافتاً إلى أن أعمال التشجير بلغت نحو 70 بالمئة، فيما وصلت أعمال بوابة المدخل إلى النسبة ذاتها.

كما أشار إلى أن أعمال تلبيس الحجر للمباني الإدارية ومبنى الركاب بلغت نحو 95 بالمئة، مع استمرار التشطيبات النهائية في معظم الأقسام، إلى جانب العمل الجاري في قاعة الشرف المخصصة للاستقبال الرسمي.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد أن أنظمة الإنارة الملاحية أصبحت جاهزة، ويتبقى فقط وصول المعدات الخاصة بالإنارة لتركيبها ووضعها في الخدمة التشغيلية.

وكانت أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني بدأت في الرابع من شباط الماضي، ويكتسب المشروع أهمية خاصة نظراً لدوره المتوقع في تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في محافظة ديرالزور، إضافة إلى تعزيز الربط الجوي مع باقي المحافظات، بما يسهم في دعم عمليات النقل والتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.