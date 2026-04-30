شركات تكنولوجيا أردنية تعزّز حضورها في السوق السورية وتستكشف فرص التعاون الرقمي

دمشق-سانا

تسعى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية إلى توسيع نشاطها في السوق السورية، مستفيدة من الحراك المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في البلاد، وما يتيحه من فرص تعاون في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، ويأتي حضور هذه الشركات ضمن فعاليات معرض “سيريا هايتك” بدمشق، الذي يشكّل منصة إقليمية تجمع الخبرات والشركات المتخصصة من مختلف الدول.

وأوضح ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، في تصريح لـ سانا، أن الشركات الأردنية تمتلك خبرات واسعة تمكّنها من توسيع وجودها في السوق السورية والانخراط في مشاريع التعاون التقني والرقمي.

حراك تقني يدعم التكامل

وأشار الرواجبة إلى أن عدداً من الشركات الأردنية بدأ فعلياً دخول السوق السورية عبر شراكات مع شركات محلية، ما يفتح المجال أمام تطوير التعاون في مجالات البرمجيات والأمن السيبراني والحلول الرقمية، وبيّن أن السوق السورية تُعد من الأسواق المهمة للشركات الأردنية بحكم القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في سوريا يشهد حراكاً متسارعاً ضمن رؤية إصلاحية شاملة، الأمر الذي يوفر فرصاً حقيقية لتعزيز التكامل التقني والاستفادة من الخبرات الأردنية.

توسع مرتقب

من جهته، أوضح مدير المبيعات الإقليمي في إحدى شركات البرمجيات الأردنية، محمد العابورة، أن شركته تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع سوريا، في ظل التطور النوعي الذي يشهده القطاع التقني في البلاد، معرباً عن تفاؤله بفتح آفاق جديدة للشراكات.

وبيّن العابورة أن الشركة تعتزم افتتاح فرع لها في سوريا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توظيف كوادر سورية، مؤكداً استعداد فرقها في الأردن لتقديم الدعم الفني والتقني، انطلاقاً من رؤية تعتبر البلدين ضمن إطار تكاملي واحد في المجال التكنولوجي.

حلول متقدمة للأمن السيبراني

بدوره، أكد المدير التنفيذي للبحث والتطوير في إحدى الشركات الأردنية، المهندس أحمد الرواجبة، أن السوق السورية تمثل بيئة واعدة للتعاون، وخصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة لحلول متقدمة في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى استعداد الشركة للتعاون مع المؤسسات والشركات والبنوك السورية لتقديم حلول أمنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أنظمة NDR (كشف الشبكات والاستجابة لها)، الهادفة إلى حماية البنى التحتية الرقمية من الهجمات الإلكترونية وتعزيز مستوى الأمان السيبراني.

وتتواصل فعاليات الدورة الـ 12 من معرض “سيريا هايتك” على أرض مدينة المعارض بدمشق حتى الأول من أيار المقبل، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية.