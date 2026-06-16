زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب وسط إندونيسيا

جاكرتا-سانا‏

ضرب زلزال سطحي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة ‏سولاويسي وسط إندونيسيا، ولم تشر التقارير الأولية إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قولها: إن الزلزال ضرب ‏على عمق محدود عند الساعة ال 10.27 صباحاً بالتوقيت المحلي، في منطقة تقع جنوب ‏شرق بالو في مقاطعة سولاويسي الوسطى.‏

فيما أفادت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا بأن سكان بالو ‏وسيغي، شعروا بالزلزال بقوة، لكنها أوضحت أنه لا يوجد خطر بأن تنجم عنه موجات مدّ بحري ‌‏(تسونامي).‏

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا، زلازل متكررة بسبب موقعها ‏على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، ويمتد هذا القوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث ‏تتصادم الصفائح التكتونية، من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط ‏الهادئ.‏

وفي عام 2018، أدى زلزال بقوة 7.5 درجات، وتسونامي تَبِعه في بالو إلى مقتل أكثر ‏من 2200 شخص.‏