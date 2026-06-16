زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب وسط إندونيسيا

جاكرتا-سانا
ضرب زلزال سطحي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة سولاويسي وسط إندونيسيا، ولم تشر التقارير الأولية إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قولها: إن الزلزال ضرب على عمق محدود عند الساعة ال 10.27 صباحاً بالتوقيت المحلي، في منطقة تقع جنوب شرق بالو في مقاطعة سولاويسي الوسطى.
فيما أفادت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا بأن سكان بالو وسيغي، شعروا بالزلزال بقوة، لكنها أوضحت أنه لا يوجد خطر بأن تنجم عنه موجات مدّ بحري (تسونامي).
وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا، زلازل متكررة بسبب موقعها على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، ويمتد هذا القوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.
وفي عام 2018، أدى زلزال بقوة 7.5 درجات، وتسونامي تَبِعه في بالو إلى مقتل أكثر من 2200 شخص.