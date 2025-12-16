وزير الاقتصاد والصناعة السوري يطلع على أجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” بالرياض

الرياض-سانا

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، برفقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، جولة اطلاعية في أقسام معرض “صُنع في السعودية 2025” المقام حالياً في الرياض.

وتكتسب فعاليات المعرض هذا العام بعداً إقليمياً مميزاً مع مشاركة سوريا كضيف شرف، في خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين، ضمن توجه سعودي متزايد لدعم مسار التعافي والانفتاح الإقليمي.

واطلع الوزير الشعار والوفد المرافق له خلال الجولة، على أحدث التقنيات الصناعية والمنتجات الوطنية المبتكرة، التي تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي بما يتمتع به من قدرات تنافسية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستمع الوزير الشعار إلى شروحات من العارضين حول أبرز الحلول التقنية والتجارب الصناعية الحديثة، مؤكداً أهمية المعرض في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم توطين الصناعة، وتبادل الخبرات بين سوريا والسعودية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤى التحول الاقتصادي.

ويضم الجناح السوري في المعرض الذي يستمر حتى الـ 17 من كانون الأول الجاري أكثر من 25 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، تحت شعار “نشبه بعضنا” تأكيداً على القيم المشتركة، وامتداداً لمشاركة السعودية بالعنوان ذاته في معرض دمشق الدولي الذي أقيم العام الحالي.

وانطلقت أمس في الرياض فعاليات النسخة الثالثة من معرض “صُنع في السعودية 2025″، الحدث الصناعي الأبرز في المملكة، الذي يجسد طموحات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية صاعدة.