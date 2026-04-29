السورية للطيران وبنك الشام يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المصرفية لقطاع الطيران

دمشق-سانا

وقّعت الشركة السورية القابضة للطيران مع بنك الشام اتفاقية تعاون، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز البنية المالية الداعمة لقطاع الطيران وذلك في مقر البنك بدمشق.

وبينت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز دور الشركة السورية القابضة للطيران كشركة استراتيجية داعمة لقطاع النقل الجوي، من خلال تطوير الحلول المالية وتوسيع الشراكات المؤسسية، بما يرفع كفاءة العمليات ويعزز المرونة التشغيلية لمواكبة متطلبات النمو والتحديات المستقبلية.

ووقع الاتفاقية الرئيسان التنفيذيان للشركة السورية القابضة للطيران الكابتن أنور عقّاد وبنك الشام أحمد اللحّام، بحضور عدد من المعنيين من كلا الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق توجّه متنامٍ نحو تعزيز التكامل بين القطاعين المالي والنقل الجوي، في ظل الحاجة إلى تطوير أدوات تمويل مرنة تدعم استمرارية العمليات التشغيلية وتحديث البنية الخدمية لقطاع الطيران.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك